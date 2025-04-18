İpsala'da sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturulacak.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak için Köprü Mahallesi'nde 20 dönümlük bir alanı tahsis ettiklerini belirtti.

Alana, Edirne Valisi Yunus Sezer’in destekleri ile temin ettiklerini 1000 fidanı dikeceklerini aktaran Kerman, "Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri adına, İpsala Belediyesi olarak doğal yaşam alanı oluşturma çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." diye konuştu.

- İpsala Belediye Başkanı Kerman'a ziyaret

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, iş dünyası temsilcilerini ağırladı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Renkli Fuarcılık Sahibi Umut Güngör, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı ve Renkli Fuarcılık Temsilcisi Önder Harbili, İpsala Ticaret Borsası Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Kerman’ı ziyaret etti.