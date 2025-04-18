Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de günümüze yıkık duvarı ulaşan Çokalca Camisi ayağa kaldırılacak

        Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi yeniden yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de günümüze yıkık duvarı ulaşan Çokalca Camisi ayağa kaldırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi yeniden yapılacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla caminin ihya edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yıkık halde bulunan tarihi yapının kısa sürede ayağa kaldırılması hedefleniyor.

        Vali Sezer, caminin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

        Alanı gezen ve hazırlanan proje hakkında bilgi alan Sezer, tarihi ve kültürel değerlerinin bir bir ayağa kaldırıldığını belirtti.

        Önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Sezer, "Evliya Kasımpaşa ve Şeyh Şücaeddin Mescidi'nden sonra Kıyık semtinde bulunan ve yıkık haldeki Çokalca Camisi'nde ihya ve inşaat çalışmalarına başlıyoruz. Çokalca Camisi ihya çalışmaları ve çevre düzenlemesi ile birlikte kısa sürede tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tunca Nehri'nde yatak temizliği yapılıp, su biriktirme alanları oluşturuluy...
        Tunca Nehri'nde yatak temizliği yapılıp, su biriktirme alanları oluşturuluy...
        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'y...
        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'y...
        Edirne, "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na ev sahipliği yapacak
        Edirne, "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na ev sahipliği yapacak
        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi
        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, öğrencilerle bir araya geldi
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, öğrencilerle bir araya geldi