Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne turizminde hedef ziyaretçi hareketliliğini 12 aya çıkarmak

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kültür turizmiyle öne çıkan kentte çeşitliliği artırarak turizm hareketliliğini 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne turizminde hedef ziyaretçi hareketliliğini 12 aya çıkarmak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kültür turizmiyle öne çıkan kentte çeşitliliği artırarak turizm hareketliliğini 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyledi.

        Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda Edirne turizmini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Kentin turizm potansiyelini artırmak, turist sayısı ve elde edilen geliri yükseltmek adına planlar ortaya konulduğunu vurgulayan Soytürk, bu kapsamda hazırlanan 2022-2030 Edirne Turizm Master Planı'nda stratejik hedefler belirlendiğini dile getirdi.

        Edirne'yi turizmde parlayan yıldız haline getirmek için Edirne Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası'nı da hazırladıklarını anlatan Soytürk, "Bunlar üst politika belgeleri olarak masamızda duruyor. Bütün çalışmalarımızı bu hedefler doğrultusunda yapıyoruz. Edirne'nin kültür turizminden daha fazla faydalanması için önce mevcut yapılarımızın ihyası, Makedon Kulesi ve Ören Yeri restorasyonuyla başlayan yeni rotaların oluşturulması, Şükrü Paşa Anıtı'nın ikinci etabının restorasyonu, Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin durak noktası olan Saraçlar Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor." diye kaydetti.

        Soytürk, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin restorasyonu ve Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların da hızlı şekilde sürdüğünü anımsattı.

        - Edirne her yönüyle ziyaretçi çekiyor

        Soytürk, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

        Trak, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin Edirne'de görüldüğünü belirten Soytürk, kentin her yönüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.

        Kültür, inanç, gastronomi, spor, doğa ve deniz turizmine yönelik önemli projelerin yapıldığını aktaran Soytürk, şunları söyledi:

        "Başta kültür turizmi olmak üzere farklı konseptlerle çeşitlendirerek turizmi 12 aya yaymak ve ülkemizin turizm potansiyelinden daha fazla pay alabilecek bir politika geliştiriyoruz. Başlıca hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Edirne, Osmanlı'ya 100 yıla yakın payitahtlık yapmış bir şehir. Bu anlamda Edirne'yi eskimeyen payitaht olarak nitelendiriyoruz. O açıdan tarih boyunca Edirne önemini koruyan bir şehir konumundadır.

        Bir taraftan Balkan ülkelerinden yoğun bir alışveriş turizmi de gelişti. Özellikle cuma gününden başlayıp pazar akşamına kadar süren konaklamalı bir turizm var. Meriç ve Tunca nehirleri, doğal ve mimarlık güzellikleriyle Karaağaç bölgesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenler hem alışverişlerini yapıp hem de nehir kenarında kahve içip yemeklerini yedikten sonra kentten ayrılıyorlar."

        - Nisan ayından kasıma kadar yoğunluk yaşanıyor

        Soytürk, turizm alanlarının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına önem verdiklerini belirtti.

        Edirne'nin önemli festivallere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Soytürk, şöyle devam etti:

        "5-6 Mayıs'ta UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri var. Onun ardından dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan UNESCO'da bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz var. Bunun yanında Avrupa'da yaşayan Türklerin tatillerini geçirmek için yurda geliş süreçleri var. Edirne'de nisan ayında başlayan yoğunluk kasıma kadar devam ediyor. Bunun yanında Ege Denizi'nin en güzel körfezi olan Saros Körfezi'nde yaz turizmi ve su sporları etkinlikleri var. Çalışmalarımızı 12 aya göre çeşitlendirerek planlamalar yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı

        Benzer Haberler

        Edirne'de günümüze yıkık duvarı ulaşan Çokalca Camisi ayağa kaldırılacak
        Edirne'de günümüze yıkık duvarı ulaşan Çokalca Camisi ayağa kaldırılacak
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tunca Nehri'nde yatak temizliği yapılıp, su biriktirme alanları oluşturuluy...
        Tunca Nehri'nde yatak temizliği yapılıp, su biriktirme alanları oluşturuluy...
        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'y...
        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'y...
        Edirne, "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na ev sahipliği yapacak
        Edirne, "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na ev sahipliği yapacak
        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi
        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi