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        TÜ öğrencileri Letonya ve İspanya'daki müzik yarışmalarında dereceye girdi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:30
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        TÜ öğrencileri Letonya ve İspanya'daki müzik yarışmalarında dereceye girdi
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarının 4 öğrencisi, Letonya ve İspanya'da düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye girdi.

        Konservatuvar öğrencilerinden Ada Kurt, Buğlem Asel Yüksel, Elif İlkim Sofuoğlu ve Nila Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çavuş'un yönlendirmesiyle Letonya'da düzenlenen Wind Stars 2025 ve İspanya'da düzenlenen Virtuosa adlı çevrimiçi müzik yarışmalarında bakır üflemeli enstrümanlar kategorisinde bireysel olarak yarıştı.

        Öğrencilerden Kurt ve Yüksel, yarışmalarda ikinci, Sofuoğlu ve Yıldız da Letonya'da ikinci, İspanya'da üçüncü oldu.

        Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çavuş, AA muhabirine, öğrencilerin hangi seviyede olduğunu görmek için onları düzenli olarak uluslararası yarışmalara yönlendirdiklerini söyledi.

        Trompet, trombon, tuba bölümünden 4 kız öğrencinin geçen ay düzenlenen iki uluslararası çevrimiçi yarışmada dereceye girdiklerini belirten Çavuş, şunları kaydetti:

        "Özellikle Letonya'daki yarışma bizim için önemliydi. Bu yarışmada diğerlerinden farklı olarak bakır üflemeliler kategorisi ayrıydı, bu kategoride yarıştı öğrencilerimiz ve çok başarılı oldular. Puanlama sistemi de adildi. Öğrencilerimizin farklı ülkelerden aynı enstrümanı kullanan yaşıtlarıyla mücadele ederek başarı olmaları bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimizi yarışmalara yönlendirmeye devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerimizi motive etmek. Yarışmalar, belli bir seviyeye geldikten sonra, neredeyim diye sorguladıklarında yarışma sonuçlarına göre nereye gidebileceklerini görmeleri açısından son derece önemli."

        Öğrencilerden Kurt da yarışmalarda ikincilik aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

        Ailesinin kendisini her zaman desteklediğini ifade eden Kurt, "Gururluyum. İyi bir tubacı olmak istiyorum. Örnek aldığım müzisyenlerden biri de Ümit Hocam." dedi.

        Sofuoğlu da yarışmalarda dereceye girmenin kendisini motive ettiğini belirterek çok çalışıp ünlü bir trompetçi olmak istediğini kaydetti.

        Yüksel ve Yıldız ise okullarını başarıyla tamamlayıp iyi bir müzisyen olmak istediklerini dile getirdi.

        - Bu yıl 17 öğrenci dereceye girdi

        Konservatuvarın Müdürü Prof. Tanju Araboğlu da 1991 yılında kurulmuş konservatuvarın öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde ettiğini söyledi.

        Öğrencilerin her yıl düzenli olarak yarışmalara katıldığını aktaran Araboğlu, "2024-2025 öğretim yılı süresince şimdiye kadar 17 öğrencimiz çevrimiçi ve yüz yüze yarışmalarda uluslararası arenada büyük başarılar elde etmiştir. Üniversitemiz bölge üniversitesi olması dolayısıyla özellikle Balkanlarda çok yönlü bir etkileşim ağı vardır." diye konuştu.

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