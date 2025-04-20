Edirne'de köy sakinlerine sağlık taraması yapıldı

Edirne'de, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında köy sakinlerine sağlık taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte, Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlıkçılar köy sakinlerinin boy, kilo, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yaptı.

Kurulan stantta Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) hakkında bilgi verildi, uygun yaş aralığındaki vatandaşlar kanser taramasına davet edildi ve stantları ziyaret eden vatandaşlara normal doğumun önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şikayeti olan vatandaşlara EKG çekimi yapıldı, verem savaş tarama tırında da akciğer filmi çekilerek taramalar gerçekleştirildi.