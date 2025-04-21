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        Edirne Valisi Sezer, Ortakçı köyündeki yağmur duasına katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Ortakçı köyünde düzenlenen yağmur duasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:23
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        Edirne Valisi Sezer, Ortakçı köyündeki yağmur duasına katıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Ortakçı köyünde düzenlenen yağmur duasına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevre köylerden vatandaşların katılımıyla yapılan duada bolluk ve bereket için eller semaya açıldı.

        Duanın ardından vatandaşlarla sohbet eden Vali Sezer, yılın bol yağışlı ve bereketli geçmesini diledi.

        Yağmur dualarının birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu aktaran Sezer, geleneği devam ettiren vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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