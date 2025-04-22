Edirne'de Yeşilay tiyatroseverleri bilgilendirdi
Yeşilay Edirne Şubesi tiyatroseverleri bilgilendirdi.
Yeşilay Edirne Şubesi tiyatroseverleri bilgilendirdi.
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu izlenime sunuldu.
Yeşilay da bu kapsamda stant açarak, tiyatroseverleri ve öğrencileri bilgilendirdi, broşürler dağıttı.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Gündüz de standı ziyaret ederek Yeşilay ekibini tebrik etti.
Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Seçkin de çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.