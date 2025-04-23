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        Edirne'de "Balkan Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:46
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        Edirne'de "Balkan Çocuk Şenliği" düzenlendi
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        Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" yapıldı.

        Valilik tarafından düzenlenen şenliğe, 7 Balkan ülkesi ve Çanakkale'den 218 öğrenci katıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, valilikteki toplantı salonunda ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi.

        Misafir öğrenciler ile tek tek konuşarak bayramlarını kutlayan Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

        Edirne'nin 23 Nisan'da komşu ülkelerden çocukları misafir ettiğini belirten Sezer, "Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bayram sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram." dedi.

        Sezer, yöneticilerin geleceğin teminatı olan çocuklara temsilen görevlerini devrettiğini, bu koltuklara gelecekte çocukların oturacağını dile getirdi.

        Dünyada tüm çocukların mutlu olması gerektiğini ifade eden Sezer, "Hiçbir çocuğumuz ailesiz kalmasın, dünyanın hiçbir yerinde savaş, çatışma, ölümler olmasın, dünyanın her yerinde huzur ve barış olsun. 23 Nisan'da da bunu hatırlatmak istiyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde çocuklar masum. Onlar hep mutlu olsunlar." ifadelerini kullandı.

        Sezer, 23 Nisan'ın dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi.

        Misafir öğrenciler de Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Gümülcine Türk Gençler Birliğinden müzik öğretmeni Batuhan Hasan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ana vatanda kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Sezer, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte geleneksel kıyafetlerini giyen öğrenciler ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi.

        Öğrencilerin performansları beğeniyle izlendi. Vali Sezer, çocuklarla sohbet etti ve oyun oynadı.

        Etkinlikler gün boyunca sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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