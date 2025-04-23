Edirne'de "Balkan Çocuk Şenliği" düzenlendi

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" yapıldı.

Valilik tarafından düzenlenen şenliğe, 7 Balkan ülkesi ve Çanakkale'den 218 öğrenci katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, valilikteki toplantı salonunda ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Misafir öğrenciler ile tek tek konuşarak bayramlarını kutlayan Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Edirne'nin 23 Nisan'da komşu ülkelerden çocukları misafir ettiğini belirten Sezer, "Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bayram sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram." dedi.

Sezer, yöneticilerin geleceğin teminatı olan çocuklara temsilen görevlerini devrettiğini, bu koltuklara gelecekte çocukların oturacağını dile getirdi.

Dünyada tüm çocukların mutlu olması gerektiğini ifade eden Sezer, "Hiçbir çocuğumuz ailesiz kalmasın, dünyanın hiçbir yerinde savaş, çatışma, ölümler olmasın, dünyanın her yerinde huzur ve barış olsun. 23 Nisan'da da bunu hatırlatmak istiyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde çocuklar masum. Onlar hep mutlu olsunlar." ifadelerini kullandı.