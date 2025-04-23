23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve öğrenciler anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, çocukların aydınlık yarınların daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'nin mimarları olacaklarını söyledi.

Geleceğin çocukların bilgisi ve özverisiyle şekilleneceğini ifade eden Yılmaz, "Bu anlamlı bayram, sizlerin ne kadar değerli olduğunun ve ülkemizin sizlere ne denli güvendiğinin göstergesidir. Sizlere düşen görev okumak, düşünmek, araştırmak ve ülkenizi çok sevmektir." dedi.

"Balkan Çocuk Şenliği" kapsamında Edirne'de ağırlanan öğrencilerin de yöresel kıyafetleriyle yer aldığı törene, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun anıta çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Vali Uğur Turan, koltuğunu temsili olarak Hamdi Helvacıoğlu Yarkın Yıldırım ile Ahmet Yener İlkokulu öğrencisi Elif Asya Gökmen'e devretti. İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu telefonla arayan Yıldırım, kentte bayram tedbirlerine ilişkin talimat verdi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Özefsun, 23 Nisan 1920'nin bağımsızlık ve demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi. Tören, Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Törene AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.