"Efsane renk" Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin üretim çalışmaları sürüyor

Osmanlı döneminde, formülü Avrupa'ya casusluk olaylarıyla çıkarıldığı için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin üretim çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesinde yetiştirilen bitkinin kent genelinde yaygınlaştırılması ve adaptasyonunun sağlanması için deneme ekimleri yapılıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda ekilen ve hasadından elde edilen tohumlarla yetiştirilen fideler toprakla buluşturuldu.

Kök boya bitkisinin ekim alanlarının artırılarak, sektörün ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine rengin elde edildiği bitkinin yetiştirilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne kırmızısının tarihsel bir önemi olduğunu belirten Tülek, "Edirne kırmızısı kent için kültürel bir değer. Rengin tekrar kullanımının sağlanması ve kent kültürüne kazandırılması için çaba sarf ediyoruz." dedi.