Uluslararası Meriç Kürek Yarışları başladı
Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.
Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.
Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen organizasyon, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla başladı.
Elemelerde başarı olan sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.
Yarışlar pazar günü sona erecek.
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