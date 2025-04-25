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        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları başladı

        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:03
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        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları başladı
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        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

        Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen organizasyon, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla başladı.

        Elemelerde başarı olan sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

        Yarışlar pazar günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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