Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ilk gün tamamlandı

Yarışlara yarın 17 yaş altı kategorisindeki müsabakalarla devam edilecek. Organizasyon, pazar günü sona erecek.

Meriç Nehri’ndeki 2000 metrelik parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 15, 17 ve 19 yaş altı ile akademi kategorilerinde eleme yarışları yapıldı.

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