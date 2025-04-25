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        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ilk gün tamamlandı

        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:35
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        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
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        Edirne’de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları’nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

        Meriç Nehri’ndeki 2000 metrelik parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 15, 17 ve 19 yaş altı ile akademi kategorilerinde eleme yarışları yapıldı.

        Elemeleri geçen sporcular, hafta sonu gerçekleştirilecek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.

        Yarışlara yarın 17 yaş altı kategorisindeki müsabakalarla devam edilecek. Organizasyon, pazar günü sona erecek.

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