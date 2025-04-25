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        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki anne ve bebeği yaralandı

        Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 23:55 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:55
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        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki anne ve bebeği yaralandı
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        Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

        C.E. idaresindeki 34 GEZ 686 plakalı otomobil, Abdi İpekçi Caddesi'nde A.F. yönetimindeki 22 AEG 206 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobildeki anne ve bebeği yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yapılan kontrolde 243 promil alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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