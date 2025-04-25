Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki anne ve bebeği yaralandı

Yapılan kontrolde 243 promil alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazada otomobildeki anne ve bebeği yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.