Mevlana'nın torunlarından Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Mevlevihanesi Yeniden İhyası Temel Atma Töreni dolayısıyla kente gelen Mevlana'nın 22. kuşak torunlarından Esin Çelebi Bayru, kardeşi Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi Sezer'e ziyarette bulundu.

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