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        Mevlana'nın torunlarından Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

        Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunları Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:48
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        Mevlana'nın torunlarından Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
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        Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunları Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Mevlevihanesi Yeniden İhyası Temel Atma Töreni dolayısıyla kente gelen Mevlana'nın 22. kuşak torunlarından Esin Çelebi Bayru, kardeşi Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi Sezer'e ziyarette bulundu.

        Ziyarette, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan da yer aldı.

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