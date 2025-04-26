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        Meriç Nehri Kürek Parkuru dünyaya açılacak

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun dünyaya tanıtılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:56
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        Meriç Nehri Kürek Parkuru dünyaya açılacak
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        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun dünyaya tanıtılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

        ​​​​​​​İba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meriç'te 4 yıl önce başlanan çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade etti.

        Meriç Nehri'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli kürek merkezlerinden biri olduğunu belirten İba, parkurun güzelliği ve altyapı imkanlarının beğeni topladığını dile getirdi.

        Parkura olan ilginin her geçen yıl arttığını anlatan İba, şunları kaydetti:

        "Bugünlerin geleceğini gören ve inanan büyük bir kitle vardı. Bakanlığımıza, federasyonumuza ve Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. Yarışlara büyük bir teveccüh var. Her yarışta yüzlerce insan buraya geliyor. Parkurun bilinirliği çok arttı. Avrupalılar parkura her zaman tam not veriyor. Bunu artık dünyaya entegre etmemiz gerekiyor. Onunla ilgili de adımlar atılıyor. Meriç Parkuru'nu dünyaya tanıtmak ve sporcuların daha fazla kamp yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapılıyor. İlerleyen günlerde bunlarla ilgili müjdelerimiz olacak."

        - Edirneli sporcular da yarışıyor

        İba, Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'na Edirne'den de sporcuların katıldığını belirtti.

        Kürek sporunun kentte gelişim gösterdiğini anlatan İba, "Meriç Nehri'nde kürek sporunun gelişmesi için kurucusu olduğum TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, büyük çalışmalar yaptı. Takım, ilk defa girdikleri yarışta 7 kategorinin 6'sında elemeleri geçerek finalde yer almaya hak kazandı. Sonuç ne olursa olsun bu tecrübeyi edinmeleri ve kulübün adını yazdırmaları Edirne için çok önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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