Sağlık Bakanı Memişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin, "Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri ise farklı şehirlerimizde. Yaralılarımızın durumları iyi, hayati tehlikeleri bulunmuyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, Balkan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Edirne'de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralıların sağlık durumlarına ilişkin soru üzerine Memişoğlu, "Hastanelerimizde, depremin direkt etkisiyle herhangi bir yaralanmamız yok. Deprem esnasında veya sonrasında korku ve panikle kaçmaya, uzaklaşmaya çalışan vatandaşlarımızın yaralanmaları oldu. Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunun 28'i İstanbul'da, diğerleri başka şehirlerimizde. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Özellikle ortopedik dediğimiz travmaya bağlı yaralanmalar." bilgisini verdi.

Memişoğlu, depremlerin Türkiye'nin bir gerçeğini olduğunu ifade ederek, "Bugün baktığınız zaman bizim için 6 Şubat depremleri de çok acı bir tecrübe ama Hatay'a, Maraş'a, Adıyaman'a gittiğiniz zaman sadece biz değil dünyanın herhangi bir yerinden bir ziyaretçi geldiği zaman deprem bölgesinde şaşkınlık içinde kalıyorlar. Çünkü bütün binaları neredeyse yenilenmiş." diye konuştu.

Bugün İstanbul'da daha önceden planlanmış bir deprem tatbikatı yapıldığını belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O tatbikatta, İstanbul haricindeki 16 ilden doktor ve yönetici arkadaşlarımız hastanelere gelerek, deprem esnasında hangi yolla nereye gideceklerini öğrenmeleri için eğitimlere başladı. Herkesin bu hazırlığı yapması gerekiyor. Her vatandaşımızın hazırlıklı olması şart çünkü can kaybı telafi edilemez. 'Bize bir şey olmaz' anlayışı doğru değil. Deprem anında nasıl hareket edeceğimizi ve nasıl yapılar inşa etmemiz gerektiğini hep birlikte düşünmemiz lazım. Vatandaşlarımızın hazırlıklı olmasını tavsiye ediyoruz. 6,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı veya çökme yaşanmadı, ancak bu durum bizim için bir uyarıdır. Deprem olacak mı olmayacak mı bilim insanları tartışıyor, ancak ne olursa olsun bizim her zaman hazır olmamız gerekiyor. Birlikte hareket ederek, ayrıştırıcı tutum sergilemeden, siyasi tartışmaları karıştırmadan depreme karşı hazırlıklı olmamız şart."

