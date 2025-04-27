Edirne'de 4. Yerli Tohum Takas Şenliği düzenlendi

Edine Belediyesince 4. Yerli Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Karaağaç Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, şenliği ata tohumlarını koruma ve üretimi destekleme hedefiyle düzenlediklerini söyledi.

Şenlikte 5 bin 400 fide, 1500 paket ata tohumu ve 1000 standart tohumu vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Akın, "Toprağın bereketine, üreticimizin alın terine ve yerli tohumun kıymetine sahip çıkmaya kararlıyız. Şenliğimize katılarak bu kıymetli dayanışmaya destek veren tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, vatandaşlarımıza ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Toprağa, tohuma ve emeğe sahip çıkan herkese selam olsun." ifadelerini kullandı.

Akın daha sonra stantları gezdi, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.