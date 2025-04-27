Edirne'de, Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu kapanış paneliyle sona erdi

Sağlık Bakanlığının himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu, üniversite rektörlerinin katılımıyla düzenlenen panelle sona erdi.

Balkan ülkeleri ile sağlık alanındaki ortaklıkları güçlendirmeyi ve Türkiye'nin modern sağlık altyapısını uluslararası paydaşlarla buluşturmayı amaçlayan organizasyonun son panelinde, bölge rektörleri ve Balkan ülkelerinden gelen katılımcı rektörler, kurumlarının sağlık altyapıları ve turizmine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, forumun Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki bağları güçlendirdiğini söyledi.

Balkan ülkeleriyle dostluk ve kardeşlik çerçevesinde ilişkiler kurulduğunu belirten Hatipler, "Yapılan ikili görüşmeler çok olumlu geçti. Birlikte hareket etmenin, çözülmesi zor görünen birçok meselenin çözümüne olanak sağladığı görüldü. Kalıcı ve sürdürülebilir çalışmaların yapılabileceğini hep birlikte gördük." dedi.

Hatipler, Edirne'nin ve Trakya'nın sağlık turizmi açısından önemli altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise sağlık alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin sağlık turizmi belgesine sahip olduğunu belirten Şahin, "Şehir hastanemizin de sağlık turizmi belgesi bulunmakta ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastanemiz uluslararası standartlarda hizmet sunmakta ve sağlık turizminde güvenilir bir destinasyon." diye konuştu.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da Balkanlar ile coğrafi yakınlığın yanı sıra kültürel ortaklıklar bulunduğunu ifade etti.

Üniversite olarak sağlık turizmine önem verdiklerini dile getiren Ak, beyin cerrahisi ve kalp ameliyatları alanında güzel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Panele Edirne Valisi Yunus Sezer ve akademisyenler de katıldı.