Edirne'de "Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi" başlatıldı

Edirne Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi başlatıldı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" sloganı ile SAHA Projesi başlatıldı.

Proje ile vatandaşların sağlık konularında bilinçlenmesi, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesi ve sağlıklı yaş almaları hedefleniyor.

Bu kapsamda eğitim süresince katılımcılara kronik hastalıklar açısından yaşam tarzı değişikliklerine yönelik danışmanlık hizmetleri verilecek, kanser taramaları yapılacak, bağımlılık ile mücadele konusunda farkındalıkları artırılacak.

Eğitime katılacak vatandaşlara yönelik düzenlenen toplantıda, program hakkında gerekli ön değerlendirmeler yapılırken katılımcıların soruları cevaplandı, merkezde faaliyet veren birimlerin tanıtımı yapıldı.