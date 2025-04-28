Edirne'de genç müzisyenler 23 Nisan konseri verdi

İlgi gören konserde genç müzisyenlerin performansına ziyaretçiler de alkışlarıyla eşlik etti.

Konserde koro tarafından "23 Nisan Kutlu Olsun", "Gençlik Marşı", "Türk Gençleri", "Cumhuriyet", "Vatan" ve "10. Yıl Marşı" eserlerini seslendirildi.

Trakya Üniversitesi Devlet konservatuvarı Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

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