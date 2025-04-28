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        Edirne'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

        Edirne'de asfaltlama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:31
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        Edirne'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor
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        Edirne'de asfaltlama çalışması devam ediyor.

        Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kıyık Caddesi istikametindeki yol üzerinde asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

        Asfaltla çalışması nedeniyle yolun yarın trafiğe kapalı olacağı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şehrimiz Merkez Kıyık Caddesi istikametindeki yol üzerinde asfalt çalışması yapılacaktır. Bu sebeple 29.04.2024'te saat 09.00-16:00 itibarı ile Kıyık Caddesi benzin istasyonundan, Göğüs Hastalıkları Hastanesi istikametine kadar iki yönlü asfalt çalışması yapılacağından dolayı yol üzerine araç park edilmemesi gerekmektedir, yol çalışmaları bitirilene kadar cadde trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin Kıyık Caddesini mecbur kalmadıkça kullanmamaları önemle duyurulur. Çalışmalar esnasında çalışanların ve sürücülerin güvenliği ve konforu için trafik kurallarına riayet etmeniz önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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