CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Bağcıoğlu, İl Başkanı Harika Taybıllı ve ilçe başkanlarıyla görüştü.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, göreve geldiği günden bu yana farklı illerdeki şehit aileleri, gazi dernekleriyle emekli asker derneklerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını dinlediklerini belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları milletvekillerimiz aracılığıyla TBMM Milli Savunma Komisyonunda gündeme getiriyoruz. Partimizce verilen 18 kanun teklifimiz şu anda Meclis'te bekliyor. Parti olarak dört konuyu siyaset dışı tutuyoruz.

Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayi, şehit aileleri ve gazilerimiz. Siyaset dışı olarak yaklaşılsın. Bu kanunlar üzerine daha da katma değerler katılarak, iyileştirici tedbirler eklenerek yasalaşsın diye bekliyoruz. Bunda da diğer siyasi partilerden destek bekliyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan imza kampanyasına destek çağrısında bulunan Bağcıoğlu, daha sonra şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti.