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        Kakava-Hıdırellez Şenlikleri hazırlıkları tamamlandı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:36
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        Kakava-Hıdırellez Şenlikleri hazırlıkları tamamlandı
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        Akın, yaptığı açıklamada, Sarayiçi Er Meydanı'nın bereketin, umudun ve baharın coşkusuna bir kez daha ev sahipliği yapacağını belirtti.

        Tüm vatandaşları 3-4-5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'ye davet eden Akın, "Bu kadim geleneği Edirne'nin kalbinde hep birlikte yaşatmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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