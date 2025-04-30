Edirne'de siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, adil ücret, güvenceli çalışma ve sosyal hakların birer insan hakkı olduğunu belirtti.

Akalın, mesajında 1 Mayıs’ın sadece emeğiyle geçinenlerin değil, adaletin, eşitliğin ve insanca yaşamın talebini yükselten herkesin günü olduğunu vurguladı.

"Bugün ‘emeğin hakkı kutsaldır' diyenlerin sesinin daha gür çıktığı gündür" ifadelerini kullanan Akalın, tarlada, fabrikada, atölyede, ofiste alın teriyle geçinen, üreten ve bu ülkeye değer katan tüm emekçilerin gününü kutladı.

Akalın, 1 Mayıs’ın, emeğin kutsallığını, adil ücretin ve sosyal güvencenin temel birer hak olduğunu hatırlattığını belirterek şunları kaydetti:

“Ne yazık ki bugün hala emekçilerin talepleri duyulmamakta, sendikal haklar baskılanmakta, geçim sıkıntısı derinleşmekte, gelir adaletsizliği büyümektedir.

Bu vesileyle, emeği uğruna hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle anıyor; başta Edirne’de olmak üzere ülkemizin dört bir yanında emeğiyle yaşayan, hayatını alın teriyle kazanan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum."

- Belediye Başkanı Akın'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akın mesajında, hayatın her alanında alın teri döken, Edirne'nin büyümesinde ve gelişmesinde emeğiyle katkı sağlayan tüm emekçilere teşekkür etti.

Edirne'nin kalbinin sabahın sessizliğinde çalışmaya başlayan, akşamın yorgunluğuna direnen emekçilerle attığını belirten Akın, "Edirne'nin yüzünü güldüren her emekçiye minnettarız. 1 Mayıs emekçilerin sesinin yükseldiği bir gündür sadece alın teriyle değil, onurla, direnişle ve umutla yazılmış bir tarihin simgesidir." ifadelerini kullandı.

Akın, Edirne Belediyesi olarak, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Tüm Edirnelilerin kenti için emek ortaklığı yaptığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu ortaklığı güçlü tutmak için belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın haklarını gözetiyor, güvenli ve adil bir çalışma ortamı için gerekli adımları atıyoruz. Aynı zamanda, kentimizde üreten, çalışan, çabalayan her bireyin yanında durmaya, onlarla birlikte bu yolu yürümeye; sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde, daha adil ve eşit bir düzen için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teriyle üreten, emeğiyle geleceği inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."