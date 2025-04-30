Edirne'de hastane personeline yangın eğitimi verildi
–Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi personeline temel yangın eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.
–Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi personeline temel yangın eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.
Edirne Belediyesi'nden açıklamaya göre, sağlık personeline yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ile tahliye süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.
Teorik bilgilendirme sonrasında hastane personeliyle birlikte uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Tatbikatla, olası acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.
"Yangınlara karşı bilinçli toplum, güvenli gelecek" anlayışıyla kamu kurumlarıyla iş birliği içinde afet farkındalığı eğitimlerinin süreceği belirtildi.
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