Edirne'de hastane personeline yangın eğitimi verildi

Edirne Belediyesi'nden açıklamaya göre, sağlık personeline yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ile tahliye süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

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