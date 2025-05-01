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        Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:19
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        Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Edirne'de kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, burada yaptığı konuşmada, işçilerin dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi kutladığını söyledi.

        Üreten, büyüten, mücadele eden ve şehri için çalışan tüm emekçilerin önünde saygıyla eğildiğini belirten Akın, "Tüm vatandaşlarımızın, tüm demokratik kitle örgütlerinin bir sesle haykırması çok önemli. Ben buradan tüm sendikalarımıza ve emekçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Trakya Bölge Temsilciliği adına hazırlanan bildiriyi okuyan Çisem Aksoy da emeğe, hukuka ve adalete sahip çıkmak için bir arada olduklarını belirtti.

        Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde halay çekti.

        Kutlama sırasında programın sunucusu aynı caddede restorasyon çalışmasına devam eden işçilere selam gönderdi ve bayramını kutladı.

        Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sendika ve sivil toplum kuruluşlarınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Lüleburgaz eski hükümet konağı önünde toplanan grup, Kongre Meydanı'na yürüdü.

        Konuşmaların ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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