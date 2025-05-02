Yeşilay ekipleri Keşan'da esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi
Yeşilay Edirne Şubesi ekipleri ve Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri Keşan ilçesinde esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi.
Yeşilay Edirne Şubesi ekipleri ve Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri Keşan ilçesinde esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, "Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında bağımlılıklara karşı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi ekipleri ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar'ın katılımıyla vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
Esnafa ve vatandaşlara teşekkür eden Kalfalar, Keşan'da Yeşilay'ın çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.
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