Yeşilay ekipleri Keşan'da esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi

Esnafa ve vatandaşlara teşekkür eden Kalfalar, Keşan'da Yeşilay'ın çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, "Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında bağımlılıklara karşı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeşilay Edirne Şubesi ekipleri ve Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri Keşan ilçesinde esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi.

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