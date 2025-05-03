Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçlerince üç gün önce birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan O.T. ve A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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