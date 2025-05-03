Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 40 yaşındaki engellinin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de skolyoz hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 40 yaşındaki bedensel engelli Barış Akpınar'ın özel harekat polisi olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 40 yaşındaki engellinin polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de skolyoz hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 40 yaşındaki bedensel engelli Barış Akpınar'ın özel harekat polisi olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

        Kendisi de skolyoz hastası olan Aslı Akpınar, eşinin polislere duyduğu sevgiyi ve üniforma giyme isteğini Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a iletti.

        Karaburun'un talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpınar çiftini evlerinde ziyaret etti.

        Ekiplerin getirdiği özel harekat polisi üniformasını giyen Akpınar, eşiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğüne gitti.

        Burada görevli komiser ve özel harekat polisleriyle bir araya gelen bedensel engelli Akpınar, kullanılan zırhlı araçlar ve teçhizatlar hakkında bilgilendirildi.

        Ekipler tarafından Akpınar çiftine özel harekat polisi beresi hediye edildi.

        Temsili olarak da olsa özel harekat polisliğini tecrübe eden Akpınar, eşiyle İl Emniyet Müdürü Karaburun'u da ziyaret etti.

        Akpınar çiftiyle sohbet eden Karaburun, teşkilat olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        - Büyük mutluluk yaşadılar

        Barış Akpınar, AA muhabirine, hayalini yerine getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Eşinin İl Emniyet Müdürü Karaburun'la irtibata geçtikten çok kısa süre sonra geri dönüş aldıklarını ifade eden Akpınar, "Eşim sayesinde bu hayalim gerçek oldu. Engelli olduğum için askere gidemedim. Vatanımızı koruyanların üniformasını taşımak büyük onur ve bu onur bana bugün nasip oldu." dedi.

        Akpınar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde çok güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.

        Türk polisini çok sevdiğinden bahseden Akpınar, şunları kaydetti:

        "Polislerle bir araya geldim, sohbet ettik. Ne gibi çalışmalar yaptıklarını anlattılar. Şubeyi gezdik, her şey çok güzeldi. Hayalimdeki o güzel zırhlı araçları ve silahları gördüm. Vatanın bütün üniformaları gururdur. Ben de bugün onu giyerek gurur yaşadım. Destek veren tüm müdürlerime teşekkür ediyorum."

        Aslı Akpınar ise eşinin hayali yerine geldiği için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Üniformanın eşine çok yakıştığını dile getiren Akpınar, "Bir günlüğüne de olsa o atmosferi ve duyguyu yaşadı. Ben de onu seyrederken çok mutlu oldum. Üniforma da çok yakıştı, kendisine de hediye edildi. Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet
        Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Köy kahvesinde bakılan köpeği bastonuyla darbetti; o anlar kamerada (2)
        Köy kahvesinde bakılan köpeği bastonuyla darbetti; o anlar kamerada (2)
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, UMAT Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, UMAT Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu:
        GÜNCELLEME - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Öktem'i darbeden belediye ça...
        GÜNCELLEME - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Öktem'i darbeden belediye ça...
        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Öktem'i darbeden belediye çalışanı tutukl...
        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Öktem'i darbeden belediye çalışanı tutukl...