AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'ye 10 uzman ve 18 pratisyen hekimin atamasının yapılacağını belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası kapsamında Edirne'ye 10 uzman ve 18 pratisyen hekim atamasının yapılacağını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak bu atamaların Edirne'de sağlık hizmeti alacak vatandaşların da yüzünü güldüreceğini aktaran İba, "Edirne için çalışmaya devam edeceğiz. Edirne'ye ve sağlık camiamıza hayırlı olsun. Sağlıkla büyüyen bir Edirne için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atamaların sağlık hizmetlerinin daha etkin ve yaygın şekilde sunulmasını sağlayacağını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının düzenli olarak gerçekleştirdiği devlet hizmeti yükümlülüğü atamaları Türkiye genelindeki sağlık personeli ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir rol oynarken, Edirne özelinde bu atamalar ilin sağlık altyapısının güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. Edirne Merkez Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin yanı sıra Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde de çeşitli branşlarda alım yapılacak. Ataması yapılan uzman hekim ve pratisyen hekimler Edirne ve ilçelerindeki kamu hastaneleri, acil sağlık istasyonları ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak."