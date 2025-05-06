Edirne'de su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Karacanın su kanalından çıkamadığını görünce çiftçilerle harekete geçtiklerini anlatan Korkan, "Karacayı su kanalından hep birlikte çıkardık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Keşan Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Ekiplerin talimatı üzerine karacayı doğal yaşam alanına saldık." dedi.

Korkan, AA muhabirine, 6 yıl önce de aynı yerde mahsur kalan bir karacayı kurtardıklarını söyledi.

Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen karaca doğaya bırakıldı.

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