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        Edirne'de su kanalına düşen karaca kurtarıldı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde su kanalına düşen karaca kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:45
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        Edirne'de su kanalına düşen karaca kurtarıldı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde su kanalına düşen karaca kurtarıldı.

        Sarıcaali köyünde su kanalına karaca düştüğünü gören çiftçiler, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

        Köy muhtarı Hamit Korkan ve çiftçiler, kanalda sürüklenen karacayı sudan çıkardı.

        Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen karaca doğaya bırakıldı.

        Korkan, AA muhabirine, 6 yıl önce de aynı yerde mahsur kalan bir karacayı kurtardıklarını söyledi.

        Karacanın su kanalından çıkamadığını görünce çiftçilerle harekete geçtiklerini anlatan Korkan, "Karacayı su kanalından hep birlikte çıkardık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Keşan Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Ekiplerin talimatı üzerine karacayı doğal yaşam alanına saldık." dedi.

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