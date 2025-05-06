Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edirne’de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Z.G. kullandığı 22 AEL 691 plakalı motosiklet Karayusuf köyü yakınılanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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