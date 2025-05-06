Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne’de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Z.G. kullandığı 22 AEL 691 plakalı motosiklet Karayusuf köyü yakınılanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de otobüsteki 234 kilo esrarı, narkotik köpeği Turbo buldu
        Kapıkule'de otobüsteki 234 kilo esrarı, narkotik köpeği Turbo buldu
        Kapıkule'de otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Edirne'de 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Edirne'de su kanalına düşen karaca kurtarıldı
        Edirne'de su kanalına düşen karaca kurtarıldı
        Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı
        Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı