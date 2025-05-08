Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek
–Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası'na Edirne ev sahipliği yapacak.
–Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası’na Edirne ev sahipliği yapacak.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyon, 12-14 Mayıs tarihlerinde Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
Trakya Üniversitesi'nin 37. Spor Şenlikleri kapsamında ırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda organize edilecek şampiyonada, 33 üniversiteden 239 sporcu tatamiye çıkacak.
Şampiyona, 13 Mayıs Salı günü saat 15.00’te düzenlenecek törenle başlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.