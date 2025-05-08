Edirne İl Genel Meclisinin mayıs ayı toplantıları sürüyor

Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü Murat Sökmen, 2024 kesin hesap sunumunu yaptı.

Sökmen, 1 milyar 972 milyon 508 bin 615 lira ödeneğin 1 milyar 706 milyon 559 bin 678 lirasının harcandığını, kalan tutarın 265 milyon 169 bin 550 lirasının 2025 yılına devrettiğini, 779 bin 386 liranın ise yıl sonunda iptal edildiğini kaydetti.

Toplantıda komisyon raporları da oylanarak kabul edildi.