Edirne'de doludan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dün etkili olan dolu yağışından zarar gören buğday ve kanola tarlalarında hasar tespit çalışması yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolu yağışı ilçedeki bazı köylerde etkili oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte ile ilçeye bağlı Demirköy'e giderek dolu zararı gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarlaları gezen Bayazıt, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçilerin ürünlerini doğal afetlere karşı güvence altına almak adına tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Bayazıt, "Tarım sigortası primlerinin yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Hasar tespit çalışmalarımız sürecek. Daha büyük doğal afetlerin yaşanmaması temennisiyle dolu afetinden zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.