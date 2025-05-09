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        Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:11
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        Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.H.Y'nin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 823 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, şarjör, 13 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.H.Y. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan M.H.Y. tutuklanırken, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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