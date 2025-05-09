Edirne'de kadınlara ilk yardım farkındalık semineri

–Edirne Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda, belediyenin Sağlık İşleri Birimi tarafından dört mahallede yaşayan kadınlara "ilk yardım farkındalık semineri" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda gerçekleştirilen seminere, Atatürk, Cumhuriyet, Kocasinan ve Şükrüpaşa mahallelerinde ikamet eden kadınlar ile mahalle muhtarları katıldı.

İlk yardım eğitmeni hemşire İnci Özer, Eğitmen Remziye Çakır ve İrem Özel’in sunumlarıyla gerçekleştirilen seminerde, temel ilk yardım bilgileri ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Seminer sırasında bir katılımcı, 10 günlük bebeğinin soluk borusunun tıkanması sonucu yaşadığı tehlikeli anları paylaşarak, komşusunun ilk yardım müdahalesi sayesinde çocuğunun hayata tutunduğunu aktardı.

Edirne Belediyesi yetkilileri, dört mahallede başlatılan seminerlerin kent genelindeki tüm mahallelerde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.