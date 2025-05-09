Edirne'de yağlı güreş paneli düzenlenecek

Panele Prof. Dr. Özbay Güven, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Doç. Dr. Ebru Zümrüt Boyacıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Yaşagül Ekinci Danışan ve araştırmacı-yazar Ender Bilar konuşmacı olarak katılacak.

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği tarafından organize edilen panel, 16 Mayıs Cuma günü Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'n'de gerçekleştirilecek.

–Edirne'de "Yağlı Güreş ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gelenekselliğin Korunması ve Sorumluluğu" konulu panel düzenlenecek.

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