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        Edirne'de yağlı güreş paneli düzenlenecek

        –Edirne'de "Yağlı Güreş ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gelenekselliğin Korunması ve Sorumluluğu" konulu panel düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:44
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        Edirne'de yağlı güreş paneli düzenlenecek
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        –Edirne'de "Yağlı Güreş ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gelenekselliğin Korunması ve Sorumluluğu" konulu panel düzenlenecek.

        Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği tarafından organize edilen panel, 16 Mayıs Cuma günü Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'n'de gerçekleştirilecek.

        Saat 09.30'da başlayacak programda, Türk yağlı güreşinin kültürel değeri ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin tarihsel önemi ele alınacak.

        Panele Prof. Dr. Özbay Güven, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Doç. Dr. Ebru Zümrüt Boyacıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Yaşagül Ekinci Danışan ve araştırmacı-yazar Ender Bilar konuşmacı olarak katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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