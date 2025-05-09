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        Edirne'de tarlada bulunan top mermisi kontrollü şekilde imha edildi

        Edirne'nin Yenikadın köyünde bir ayçiçeği tarlasında bulunan top mermisi, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:04
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        Edirne'de tarlada bulunan top mermisi kontrollü şekilde imha edildi
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        Edirne’nin Yenikadın köyünde bir ayçiçeği tarlasında bulunan top mermisi, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.

        Tarlada çalışırken top mermisini fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, uzman ekiplerce muhafaza altına alınan mühimmat, fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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