Edirne'de tarlada bulunan top mermisi kontrollü şekilde imha edildi
Edirne'nin Yenikadın köyünde bir ayçiçeği tarlasında bulunan top mermisi, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.
Edirne’nin Yenikadın köyünde bir ayçiçeği tarlasında bulunan top mermisi, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.
Tarlada çalışırken top mermisini fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, uzman ekiplerce muhafaza altına alınan mühimmat, fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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