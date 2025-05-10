Edirne Valisi Sezer yağmur duasına katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli köyünde yapılan yağmur duasına katıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli köyünde yapılan yağmur duasına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, duanın ardından köy sakinleriyle sohbet eden Sezer, bu yılın bol yağışlı, bereketli ve verimli geçmesini diledi.
Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin yağmur duası olduğunu belirten Sezer, geleneği sürdüren vatandaşlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.