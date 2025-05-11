Edirne'nin sağlık neferleri, 2 bin 510 hastaya evinde hizmet veriyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de sağlık çalışanları, 2 bin 510 hastaya evinde hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri "evde sağlık hizmeti" kapsamında engelli, yatağa bağımlı, kronik hastalığı bulunan, geçirilmiş operasyonlar sonucu hareket kısıtlılığı nedeniyle geçici tedavi talebi olanlara hizmet sunuyor.

Bu kapsamda kurulan Yaşam Birimi de 80 yaş üstü tüm yaşlıların sağlık hizmeti taleplerini karşılıyor.

Muayene, enjeksiyon, kan tahlili, sonda değişimi, pansuman, ilaç ve bez raporu, engelli sağlık kurulu raporu gibi sağlık hizmet ihtiyaçları, rehabilitasyon ve eğitimleri, hastaların sağlık kuruluşuna gitmesine gerek kalmadan yaşadığı mekanda veriliyor.

Edirne, Keşan, Uzunköprü, İpsala Devlet Hastaneleri ile Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde kurulan 5 Evde Sağlık Birimi, 11 ekip ve 47 sağlık personeli ile 24 saat esasıyla sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlık neferleri, 2009'dan bugüne kadar evlerinde toplam 16 bin 335 hastaya ulaştı.

Ekipler, kent merkezi, 8 ilçe ve 253 köyde 2 bin 510 hastaya aktif olarak evde sağlık hizmeti sağlıyor. - "Bu kadar özenli olacağını tahmin etmiyordum" Düşme sonucu 6 ay önce beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından yatağa bağımlı olan 63 yaşındaki Veysi Akgündüz, evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar arasında yer alıyor. Akgündüz'ün kızı Dilek Koyuncu, AA muhabirine, geçen yıl 10 Kasım'da babasının tırın üzerinden düşerek beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Babasının hastanenin yoğun bakım ünitesi ve serviste toplam 3 ay tedavi gördüğünü belirten Koyuncu, "Bir süre sonra sürekli yattığı için yaraları oluşmaya başladı babamın. Evde bakım hizmeti talep ettik. O günden bu yana çok güzel ilgilenildi. Bu kadar özenli olacağını tahmin etmiyordum. Eve geldiğimiz gibi ulaştık birime, 2 günde sağlık hizmetine başladılar. Çok güzel ilgileniyorlar babamla. Hiçbir kontrolünü aksatmadılar." diye konuştu.

Koyuncu, sağlık ekibini haftanın 2 günü evlerinde misafir ettiklerini dile getirdi. Hasta nakil ambulansının da acil durumlar için hazır beklediğini ifade eden Koyuncu, "Hastanede bir işlem gerekiyorsa ambulansla hastaneye kadar götürüyorlar babamı, işlemleri bitince eve tekrar getiriyorlar. Çok güzel bir sistem, devletimize teşekkür ediyorum." dedi. - "Hastalara ciddi kolaylık sağlıyor" Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Kübra Altunkalem Seydi de evde tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastalara yerinde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. Hastalara çeşitli testler ve kontroller yaptıklarını anlatan Seydi, şunları kaydetti: "Hastamızı evinde öncelikle detaylı bir muayeneden geçiriyoruz. Kullandıkları ilaçları kontrol ediyoruz. Takipli hastalarımızın kan testlerini yapıyoruz. Yarası olan hastalarımızın pansumanlarını yapıyoruz. Beslenme bozukluğu olan hastalarımızın da bakımını gerçekleştiriyoruz. Evde bakım hizmeti hastalara ciddi kolaylık sağlıyor. Hastaya, hastaneye başvurmadan yerinde ve evinde kendi koşullarında bu tedavinin sağlanması ve buna imkan verilmesi çok kıymetli."