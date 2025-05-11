Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Edirne'deki çalıştayda konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne'nin kabuğunu kırmak zorunda olduğunu belirterek, "Sanayide, turizmde, tarımda yeni bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ortak akla dayalı bir kalkınma modeli şart." dedi.

Tekin, partisinin il başkanlığınca kentteki bir tesiste düzenlenen "Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı"nda, yerel sorunların yerinde yapılacak çalışmalarla çözülebileceğini söyledi.

Edirne için ortak akıl, ortak vicdan ve ortak iradeyle adımların atılması gerektiğini belirten Tekin, kentin istenen seviyeye gelmesi için yapılacak pek çok çalışmanın bulunduğunu dile getirdi.

Kentin farklı sektörlerde sahip olduğu potansiyeli yeteri kadar kullanamadığını ifade eden Tekin, "Edirne artık kabuğunu kırmak zorundadır. Sanayide, turizmde, tarımda yeni bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ortak akla dayalı bir kalkınma modeli şart." dedi.

Tekin, kentin geçmişten aldığı güçlü mirası geleceğe taşıması için planlı ve birlikte harekete ihtiyacı olduğunu vurguladı.