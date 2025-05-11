Edirne'de anneler çocuklarıyla futbol oynadı

Edirne'de, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen maçta anneler, çocuklarıyla futbol oynadı.

Edirne Alsancak Spor Kulübü tarafından kentteki spor tesisinde "Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği düzenlendi.

Maç öncesi ısınma hareketleri yapan anneler, başlama düdüğünün çalmasıyla çocuklarıyla futbol maçı yaptı.

Anneler ve çocuklarından kurulu iki takım, 40 dakika süren maçta futbol oynama heyecanı yaşadı. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Etkinliğe katılarak futbol oynayan AK Parti İl Başkanı Belgin İba, maç sonunda annelere çiçek hediye etti.

İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, dostluğun kazandığı bir maçta annelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten İba, "Çok heyecanlı bir maçtı. Kaybedeni olmayan bir maç oynadık. Maçın galibi dostluk oldu, çok keyif aldık. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Nahide Başeğmez ise çocuklarla yaptıkları maçın Anneler Günü'ne anlam kattığını ifade etti.