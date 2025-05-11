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        Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Geleç'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:27
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        Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Geleç'in cenazesi toprağa verildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü İpsala Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Geleç'in hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Sarpdere köyü camisine getirildi.

        Geleç'in naaşı, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kerman, askeri erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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