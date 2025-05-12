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        SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Vali Sezer'i ziyaret etti

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Edirne İl Müdürü Süleyman Lale ve kurum personeli, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:50
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        SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, Vali Sezer'i ziyaret etti
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Edirne İl Müdürü Süleyman Lale ve kurum personeli, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, sosyal güvenlik sisteminin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi adına yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        SGK İl Müdürü Lale de kurumun yürüttüğü hizmetler hakkında bilgi vererek, vatandaş odaklı çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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