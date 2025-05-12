DEM Parti Van Milletvekili Buldan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.
Buldan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.
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