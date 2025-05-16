Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor
Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de sürüyor.
Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de sürüyor.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon için seremoni düzenlendi.
Sporcuların geçişiyle başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından yarışlarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.
TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, dereceye giren sporcuları tebrik etti.
Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadelelerine devam ediyor.
Yarışlarda 19 kulüpten 177 sporcu dereceye girmek için mücadele veriyor.
Şampiyona, 18 Mayıs Pazar günü sona erecek.
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