Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadelelerine devam ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon için seremoni düzenlendi.

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