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        Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramım mesajları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:32
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        Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramım mesajları
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a attığı adımla kurtuluş mücadelesini başlattığını belirtti.

        Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan ettiğini hatırlatan Akın, "Çünkü onun için gelecek, gençlerin omuzlarında yükselecekti. Atatürk, gençleri her zaman modern Türkiye'nin kurucu ve koruyucu gücü olarak görmüş ve onların enerjisiyle ülkenin her türlü zorluğu aşabileceğine inanmıştı." ifadelerini kullandı.

        Türk gençliğinin geleceğin teminatı olduğunu aktaran Akın, şunları kaydetti:

        "Siz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarısınız. Yolunuz mavi, hayaliniz özgürlük, pusulanız Cumhuriyet olsun. Gelecek sizin aklınızda, cesaretinizde ve hayal gücünüzde saklı. Cumhuriyet sizinle büyüyecek, sizinle yükselecek. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun."

        - AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'da yaktığı meşalenin günümüzde aynı kararlılık ve gururla gençler tarafından taşındığını belirtti.

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın istiklal mücadelesinin sembolü olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

        "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulusal değerlerin yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adıdır. Bağımsızlık mücadelesinde birlikte ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz, hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimizin her bir ferdinin canı pahasına verdiği bu mücadeleyle bir kahramanlık destanı yazılmış, tarihte benzerine rastlanmamış bir dirilişin de sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum."

        - CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı'nın mesajı

        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Taybıllı, mesajında 19 Mayıs'ın Türk milletinin yeniden ayağa kalkışı ve bağımsızlığa atılan ilk adımı olduğunu belirtti.

        Gençlere düşen en büyük görevin Cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu aktaran Taybıllı, şunları kaydetti:

        "Bugün, tam 106 yıl sonra, 19 Mayıs 1919'daki o büyük yürüyüşün ruhunu yüreğimizde taşıyoruz. Samsun’a çıkan o ilk adımın cesaretiyle, memleketin dört bir yanına adalet, demokrasi ve özgürlük tohumları saçıyoruz. Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirasa sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve gençliğin önünü açmaktır. 19 Mayıs, bir gençlik yürüyüşü değil bir halkın yeniden ayağa kalkışıdır. 19 Mayıs, sadece geçmişi anmak değil; aynı zamanda geleceği kurma iradesini hep birlikte ortaya koymaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor,

        tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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