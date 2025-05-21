Edirne'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Meteoroloji İl Müdürü Adem Altıntaş, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri Yıldırım Torlak, Recep Şadak, Atilla Ocak, Kamil Beğenmiş ile müdürlük çalışanları katıldı.

- Sevgili'den Kocahıdır köyüne ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kocahıdır köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Sezgin Alyanak ve azaları tarafından karşılanan Kaymakam Sevgili, Kocahıdır Ortaokulu Bilim Fuarı'na katıldı, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretlerinin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Sevgili talep ve önerileri dinledi.

İpsala Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı, Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar da ziyarette yer aldı.

- Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Çanakkale'yi gezdi

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Engelliler Haftası kapsamında Çanakkale'yi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve aileleri Çanakkale Şehitliği ve 57. Piyade Alayı Şehitliği gibi tarihe tanıklık etmiş önemli noktaları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine her zaman destek olduklarını belirtti.

Öğrencilerin gelişimi için sosyal faaliyetler düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Akın, "Onların hayatın her alanında var olmaları için Edirne Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.