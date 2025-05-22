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        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli yemekler tanıtıldı

        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli yöresel yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:34
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        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli yemekler tanıtıldı
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        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli yöresel yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlikte, İpsala pirincinden yapılan pilav ve Keşan Mahmutköy kuru fasulyesinden hazırlanan yemekler tadıldı.

        Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda katılımcılara ayrıca geleneksel Osmanlı içeceklerinden reyhan şerbeti ikram edildi.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, programda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun coğrafyasının mimari eserlerinin yanı sıra gastronomik zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

        Etkinliklerde gastronomik zenginliklerin tanıtıldığını belirten Soytürk, "Anneannelerimiz ve babaannelerimizin gizli kalmış yemek reçetelerini tüm dünyaya ve ülkemize anlatıyoruz." dedi.

        Edirne'nin yöresel değerlerinin coğrafi işaretle taçlandığını anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

        "Ticaret odalarının girişimleriyle coğrafi işaretli ürünlerin zenginliğini görüyorsunuz. Her geçen yıl bir başka ürüne coğrafi işaret tescili alıyoruz. Keşan ilçemizin Mahmutköy kuru fasulyesi ve zengin topraklarımızın en önemli ürünlerinden İpsala pirinci bu ürünlerden. Temamız klasik Türk mutfağı ve bu etkinliğimizi de kuru fasulye ve pilavla gerçekleştirdik. Yemeklerimizin yanında Osmanlı reyhan şerbetiyle de ağızları tatlandıralım istedik."

        Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencisi Dilara Akkuş da coğrafi işaretli yemeklerin bölgenin gastronomik zenginliği olduğunu ve tanıtımına önem verdiklerini belirtti.

        - "Usta Eller" tadım programı

        Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Saraçlar Caddesi'nde de "Usta Eller" tadım programı gerçekleştirildi.

        Edirne Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kentin yöresel lezzetlerinden sabuni helvası ve hamur kızartması ikram edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Koçak, etkinlikte, Edirne'nin zengin mutfak kültürünü tanıtmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentin bu birikimiyle zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Koçak, "Edirne'nin çeşitli noktaları ve ilçelerinde gastronomi etkinliklerimiz olacak. Kentimizin yemek kültürü öğelerini en iyi şekilde tanıtacağız." diye konuştu.

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